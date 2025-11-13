В России можно заказать гибридный кроссовер BYD Fang Cheng Bao Ti7

В России начались продажи гибридного кроссовера BYD Fang Cheng Bao Ti7

Кроссовер BYD Fang Cheng Bao Ti7 с гибридной силовой установкой появился на рынке России спустя 1,5 месяца после его выхода на китайский. Новинка прибыла в страну в октябре.

Авто имеет пятиместный салон и габариты: длина – 4999 мм, ширина – 1995 мм, высота – 1865 мм. Fang Cheng Bao Ti7 может быть оборудован передним или полным приводом. В первом случае силовая установка включает 156-сильный двигатель объемом 1,5 литра и 272-сильный электромотор. Полный привод оснащен более мощной установкой с двумя электрическими двигателями, суммарная мощность – 490 л.с.

BYD начал продажи Fang Cheng Bao Ti7 в Китае в сентябре. Стоимость кроссовера на местном рынке варьируется от 2 до 2,5 млн рублей по нынешнему курсу. Важно отметить, что бренд BYD официально не представлен в России, сообщает «Автостат Инфо».