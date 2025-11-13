Стала известна сумма ущерба от обрушения комплекса «Снежком» на автостоянку

Ущерб от аварии при демонтаже комплекса «Снежком» составил 100 миллионов рублей

Сам инцидент произошел в минувший вторник 11 ноября. В Красногорске демонтируют горнолыжный комплекс «Снежком», и в ходе работ местные жители неоднократно жаловались на вибрации и перебои с интернетом и электричеством. При сносе последней железобетонной колонны от нее отломился большой кусок и упал на расположенную в непосредственной близости автостоянку и проходящий через нее проезд.

Обломки заблокировали движение по одной из полос, а также повредили десятки автомобилей – первоначально сообщалось, что их порядка пятидесяти, затем цифра выросла до 140, по последним данным – до 145. Также сообщалось, что в результате инцидента пострадало два человека – они обратились за медпомощью. Возбуждено уголовное дело.