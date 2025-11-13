Начался вывод денег из РФ китайскими автобрендами: они заработали 1 трлн рублей

По данным агентства «Автостат Инфо», за первые девять месяцев 2025 года совокупная выручка китайских брендов достигла 1,6 трлн рублей, что составляет около 60% от общего оборота рынка новых легковых автомобилей. Для сравнения, общая выручка от их продаж за этот период составила 2,7 трлн рублей.

© chery

Лидером среди китайских марок стал Haval — его выручка превысила 305 млрд рублей. На втором месте находится Chery (244 млрд), замыкает тройку Geely (233 млрд). Далее следуют Changan, Jetour и Tank. Наиболее прибыльными моделями стали Haval Jolion, Geely Monjaro и Chery Tiggo 7 Pro Max.

Эксперты отмечают, что значительная часть заработанных средств уходит в Китай. По оценкам аналитиков SBS Consulting, в России остаётся лишь 40–60% выручки — в виде налогов, расходов на логистику и обслуживание. Остальные средства переводятся за рубеж, из-за чего локальное производство остаётся экономически невыгодным.

По словам экономиста Михаила Делягина, цитируемого изданием «Газета», нынешняя модель сборки китайских автомобилей в России имеет «колониальный характер»: страна получает налоги и рабочие места, однако основная прибыль уходит в «метрополию». Развитию собственного автопрома, по его мнению, мешают высокие кредитные ставки и монополизация отрасли.

Тем не менее, некоторые китайские бренды уже начинают инвестировать в локальные проекты — создают сборочные линии и закупают часть компонентов за рубли. Однако, как отмечают политологи, зависимость российского авторынка от Китая продолжает расти, и перспектива выравнивания баланса пока остаётся отдалённой.

Для сравнения: ООО «Тойота Мотор» (включая бренд Lexus) в 2023 году показало оборот 6,4 млрд рублей, что на 61% меньше, чем годом ранее.Выручка «Киа Россия и СНГ» составила 23,8 млрд рублей (снижение на 79%),а «Хенде Мотор СНГ» (включая бренд Genesis) — 17,8 млрд рублей (минус 84%).Импортер «БМВ Русланд Трейдинг» зафиксировал оборот 9,4 млрд рублей, что на 83% ниже уровня 2022 года.