В Приморье изобретают отговорки ради отмены митинга водителей

В Приморье придумали новый фестиваль ради отмены митинга против утилизации. Чиновники на Дальнем Востоке продолжают отказывать местным активистам в проведении акции против повышения утилизационного сбора и НДС. Даже если речь идёт о небольшой заброшенной площади в одном из региональных сёл.

© Quto.ru

Сообщается, что местные депутаты подали заявку на проведение митинга на центральной площади села Вольно-Надежинское сразу на две даты: 22 и 23 ноября. Сама локация пользуется популярностью только у подростков и маргинальных слоёв общества, но именно на этой площадке в эти даты администрация решила провести фестиваль народной кухни. Проходить он будет в течение всех выходных, а гражданам будут раздавать уху и борщ.

Недовольным индексацией сборов гражданам не разрешили собираться даже несмотря на то, что сами мероприятия с раздачей еды будут проходить в течение двух часов. В отказе сказано, что до и после фестиваля необходимо очень тщательно проводить уборку территории.

Примечательно, что само объявление о проведении народных гуляний в селе опубликовано 10 ноября. В этот же день активисты подали заявку на проведение митинга.

Ранее администрация Владивостока запретила проведение митинга против повышения утилизационного сбора из-за празднования дня рождения любимого россиянами сказочного персонажа Деда Мороза. Ради такого случая чиновники даже решили перенести праздник и отметить событие на два дня раньше.