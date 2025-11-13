"Москвич-2141" в идеальном состоянии выставили на продажу

Практически новый Москвич-2141 первого поколения продают за 700 тысяч рублей

В станице Каневской Краснодарского края обнаружен уникальный экземпляр автомобиля, который можно назвать машиной времени.

Речь идет о Москвиче-2141 1995 года выпуска, несмотря на солидный возраст, сохранившемся в состоянии, близком к заводскому. Этот автомобиль станет настоящей находкой для коллекционеров и любителей отечественного автопрома.

За почти три десятилетия автомобиль проехал всего 30 тыс. км, и находится в практически первозданном виде: кузов, днище, капот, а также элементы трансмиссии и подвески не имеют следов коррозии и типичных для Москвичей дефектов.

У автомобиля оригинальное оснащение. Под капотом бензиновый 1,6-литровый двигатель с заявленной мощностью 65 л. с. (на самом деле – 76 л.с.), который работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач, привод передний. По словам продавца, все это время автомобиль хранился в гараже.