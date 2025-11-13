Стало известно, сколько россиян никогда не купят отечественный автомобиль

Каждый четвертый россиянин заявил, что никогда не пересядет отечественный автомобиль из-за недоверия к качеству. Об этом свидетельствуют результаты опроса проекта Авто Mail среди 6 тыс. человек.

© Газета.Ru

«Оказалось, что почти 26% респондентов или примерно каждый четвертый никогда не пересядет на отечественный автомобиль. Главная причина такой жесткой позиции — недоверие к качеству выпускаемых у нас машин», — передает издание.

Однако если автопроизводителям удастся решить проблему с качеством и приблизить качество машин к иностранному, то на отечественные машины готовы пересесть 43,5% респондентов.

При этом 11% купят российскую машину в случае, если им не хватит средств на иномарку. Еще 7% россиян рассказали, что готовы пересесть на отечественные автомобили в случае появления современных моделей, а 6% — когда российские машины будет дешево содержать.

До этого сообщалось, что в 2025 году китайские автокомпании заработали в России 1,6 трлн рублей. Это 60% от всей выручки на рынке и значительная доля этих средств выведена в Китай.

Лидером китайского сегмента по итогам девяти месяцев стала марка Haval, заработавшая в России 305 млрд рублей. Также в тройку попали Chery (244 млрд рублей) и Geely (233 млрд рублей). За ними идут бренды Changan (142 млрд рублей), Jetour (89 млрд рублей) и Tank (72 млрд рублей).

О том, почему такой дисбаланс делает невыгодным автопроизводство внутри России, «Газете.Ru» рассказали эксперты.

