Флагманский кроссовер Honda готовится к плановому рестайлингу, и благодаря шпионским фотографиям у нас есть возможность составить первое представление о том, как изменится его внешний вид.

© Колеса.ру

В 2002 году было представлено первое поколение самого большого трёхрядного кроссовера Honda, который получил имя Pilot. Он был сделан на общей платформе с кроссовером Acura MDX первой генерации, минивэном Honda Odyssey и седаном Honda Legend. Сегодня производится уже четвёртое поколение модели Pilot, премьера которого состоялась в конце 2022 года. Спустя три года на дорогах общего пользования были замечены тестовые образцы рестайлинговой модели, благодаря которым у нас есть возможность оценить характер изменений в её внешности.

Пока самым большим видимым отличием прототипов от нынешнего паркетника можно считать новую решётку радиатора с более объёмной отделкой. Также видно новое оформление переднего бампера, боковые декоративные вставки которого сделают вертикальными. Фары у тестовых образцов ничем не отличаются от нынешней серийной модели, однако можем предположить, что они всё же получат новую графику светодиодных огней при сохранении формы блоков. Аналогичная ситуация и с фонарями: пока никаких обновлений здесь не видно, но мы изобразили один из вариантов задней оптики с новой начинкой, сделанной в стиле одного из самых свежих кроссоверов марки Prologue. Скорее всего, будет доработан задний бампер, также изображённый на рендерах кроссовер получил колёсные диски нового дизайна, аналогичные установленным на тестовых образцах.

В салоне можно ожидать появление более крупного экрана мультимедийной системы (нынешний Pilot располагает весьма скромным по современным меркам 9-дюймовым экраном в топовой версии). Что же касается технической части, то сегодня флагманский кроссовер Honda оснащается единственным мотором — бензиновым атмосферным 3,5-литровым V6 мощностью 289 л.с. в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Есть вероятность, что обновлённая модель получит новую гибридную силовую установку, которая позволит существенно улучшить динамические показатели и экономичность.

Премьера рестайлингового Honda Pilot ожидается в следующем году. Между тем, ранее в этом месяце онлайн-журнал Kolesa.ru протестировал компактный кроссовер Honda ZR-V.