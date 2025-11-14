Тысячи водителей в Москве вернули свои авто прямо с эвакуаторов

Более 7,5 тысячи водителей в Москве с начала года вернули свои авто с места нарушения - кто-то успел забрать машину, когда ее уже погрузили на эвакуатор, а кто-то еще раньше, на этапе оформления. Об этом рассказали в столичном департаменте транспорта.

"Если эвакуатор загрузил ваш автомобиль, но еще не начал движение, вы можете оперативно его забрать, - объяснили в ведомстве. - Для этого покажите сотруднику Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) документы на машину. Но штраф за неправильную парковку в размере 4,5 тысячи рублей в любом случае будет выписан".

Однако сумма штрафа по сравнению со стоимостью эвакуации выглядит не такой внушительной. Чтобы забрать машину со штрафстоянки, сегодня надо заплатить 11,4 тысячи рублей за обычную легковушку с мощностью двигателя от 80 до 250 лошадиных сил - таких большинство. Если не успеть за машиной в течение суток, то начнут начислять плату еще и за хранение - 2,2 тысячи в сутки начиная с первого дня. Правда, если заплатить до получения машины, сделают скидку 25 процентов. Плюс штраф за само нарушение - эвакуация его не отменяет.

Забрать машину до того, как эвакуатор начал движение, успевают далеко не все. Дело в том, что эвакуация происходит довольно быстро - оформление и погрузка занимают несколько минут, причем в процессе у машин часто даже не срабатывает сигнализация. Она нередко включается лишь когда эвакуатор начинает движение, но в это время уже поздно что-либо предпринимать.

Эвакуируют, напомним, далеко не за все нарушения. Как правило, нужно оставить машину там, где действует запрещающий парковку знак с дополнительной табличкой с изображением эвакуатора. Кроме того, эвакуировать могут с места для инвалида, если машина не внесена в специальный реестр, с тротуара, с места ближе пяти метров от пешеходного перехода и т.д.

"Призываем водителей парковаться только в разрешенных местах, - обратился к автомобилистам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. - Если инспектор МАДИ обнаружит автомобиль в неположенном месте, он оформит нарушение, и транспортное средство может быть эвакуировано на спецстоянку. Наши сотрудники круглосуточно осуществляют контроль за соблюдением правил остановки и стоянки".

Помимо довольно очевидного совета не бросать машину в неположенных местах в дептрансе делятся и дельной рекомендацией - не оставлять документы в салоне. Если вы прибежите к машине в момент ее погрузки на эвакуатор или приедете на штрафстоянку без документов на авто, то просто так его не отдадут - придется оформлять заявление на вскрытие транспорта, а уже потом с документами в руках получать разрешение о возврате машины.

А что вообще делать, если вашу машину эвакуировали? В Москве для этого есть несколько сервисов - можно проверить это на сайтах mos.ru и parking.mos.ru или в приложении "Парковки России", а можно просто позвонить по телефонам: "3210", "102" или "112". Только имейте в виду, что информация там появится спустя 15 минут после эвакуации. Если машину увезли только что, данных в базе еще не будет. Не забудьте уточнить у оператора адрес спецстоянки, название и адрес подразделения ГИБДД/МАДИ, которое задержало ваш транспорт.

Именно туда с водительским удостоверением, полисом ОСАГО и свидетельством о регистрации машины (СТС) нужно будет приехать первым делом. Там вам выдадут разрешение на возврат машины. После этого можно ехать на штрафстоянку - находятся они обычно на окраинах и добираться, скорее всего, придется на такси. Уже на стоянке, проверив разрешение и документы, машину отдадут.