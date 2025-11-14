Спорткар Subaru BRZ обзавелся гоночной спецверсией STI Sport Type RA

Этот вариант будет выпущен лимитированным тиражом – всего 300 экземпляров. Причём все они будут проданы только на домашнем рынке, в Японии.

Марка Subaru выпускает спорткар под названием BRZ с 2012 года. У него есть «близнец», выпускаемый под маркой Toyota. Модели актуального второго поколения дебютировали в 2021-м, причём купе Тойоты сменило имя GT86/86 на GR86. В свою очередь, двухдверке Субару менять индекс не стали. Теперь японский производитель рассказал о появлении спецверсии Subaru BRZ STI Sport Type RA.

В наименовании BRZ STI Sport Type RA две последние литеры расшифровываются как «Record Attempt» (в переводе с английского – «стремление установить рекорд»). Спецверсия получила различные компоненты от автомобилей, разработанных спортивным подразделением STI (Subaru Tecnica International), а также перенастроенную подвеску и модернизированный двигатель.

Разработчики BRZ STI Sport Type RA вдохновлялись гоночным прототипом BRZ CNF, который был создан командой SDA Engineering для серии гонок на выносливость Super Taikyu. Новая спецверсия получила чёрный сплиттер, установленный в нижней части переднего бампера, иначе оформленную нижнюю часть заднего бампера, увеличенные патрубки выхлопной системы.

Ещё особенной версии положены 18-дюймовые матовые легкосплавные колёсные диски BBS (либо в сером цвете, либо с бронзовым оттенком). Помимо этого, треть экземпляров тиража Subaru BRZ STI Sport Type RA снабдят дополнительным задним антикрылом, созданным из углеволокна.

Японский спорткар получил новый комплект передних и задних амортизаторов ZF, иной стабилизатор поперечной устойчивости и дополнительный элемент жёсткости – от разработчиков подразделения STI. Кроме того, BRZ STI Sport Type RA оснастили тормозами Brembo с вентилируемыми дисками и золотыми суппортами.

Под капотом у спецверсии находится прежний бензиновый четырёхцилиндровый атмосферник FA24 объёмом 2,4 литра, но он имеет более лёгкие внутренние компоненты – поршни, шатуны, коленчатый вал и маховик ему достались от гоночного автомобиля BRZ CNF. В компании не рассказали о том, изменилась ли отдача двигателя (у стандартного варианта – 235 л.с.), но отметили, что у такой двухдверки вибрация должна стать меньше, а ускорение – более плавным.

Японская марка выпустит Subaru BRZ STI Sport Type RA лимитированным тиражом: всего 300 экземпляров, из них 100 единиц – с антикрылом на корме. Все триста машин предназначены исключительно для японского рынка, при этом право на покупку будет представлено по результатам лотереи.

Цены уже известны: за «обычную» спецверсию счастливчикам придётся заплатить не менее 4 972 000 иен (эквивалентно примерно 2,6 млн рублей по текущему курсу), а покупка BRZ STI Sport Type RA с карбоновым антикрылом обойдётся желающим в 5 478 000 иен (около 2,9 млн рублей).