Представлен рестайлинговый Nissan Pathfinder

Компания Nissan рассекретила обновлённый трехрядный кроссовер Pathfinder. Модели подправили внешность и улучшили оснащение. Технику реформы не затронули. В продажу модернизированный SUV поступит в начале следующего года.

В актуальном, пятом по счету поколении глобальный Nissan Pathfinder пребывает с 2021 года, его производство ведется в США (китайский одноименный SUV в расчет не берем, это совсем другая модель). Штаты и являются главным рынком для кроссовера, и там у актуальной модели все хорошо. Согласно статистике американского подразделения Nissan, с января по сентябрь 2025-го (в США данные о продажах публикуют раз в квартал) Pathfinder разошелся тиражом 72 285 экземпляров, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее пришло время планового рестайлинга: модернизированный кроссовер уже полностью раскрыт, а его публичную премьеру проведут на автосалоне в Лос-Анджелесе, который заработает на следующей неделе.

Nissan Pathfinder получил новый передний бампер с «жабрами». Также заменили радиаторную решетку: обрамляющей массивной хромированной V-образной вставки больше нет, при этом на решетке все же красуются блестящие декоративные элементы. У богатых исполнений рейлинги на крыше из серебристых стали черными. Топ-версии еще достались 20-дюймовые колеса нового дизайна (у остальных версий 18-дюймовые диски). Палитру цветов кузова пополнил оттенок Baltic Teal.

Как и прежде, Pathfinder будет доступен в пяти комплектациях – S, SV, «внедорожной» Rock Creek, SL и Platinum. Кроссовер по умолчанию восьмиместный, у дорогих версий салон за доплату может быть семиместным. Все исполнения теперь имеют планшет мультимедиа диагональю 12,3 дюйма, тогда как у дореформенного кроссовера 8- или 9-дюймовый экран. Полноценная виртуальная приборка (тоже 12,3 дюйма) отныне положена не только самому дорогому Nissan Pathfinder Platinum, но и предтоповому исполнению SL. Остальные варианты имеют аналоговые приборы, между которыми расположен 7-дюймый дисплей.

Появилась новая беспроводная зарядка для смартфона (опция для SV и Rock Creek и стандартное оборудование для SL и Platinum): мощность увеличена с 5 до 15 Вт, площадка также получила функцию охлаждения, а телефон больше не будет с нее съезжать благодаря «магнитному креплению». Начиная с комплектации Rock Creek, в оснащение кроссовера также входит улучшенная система кругового обзора: картинка стала четче, еще есть функция «прозрачный капот». Как и раньше, богатые варианты имеют «кожаную» обивку, подогрев передних кресел (у топового Pathfinder Platinum передние сиденья также с вентиляцией, плюс подогрев второго ряда) и адаптивный круиз-контроль.

Техника прежняя. Кроссовер оснащен бензиновым атмосферником V6 3.5, который выдает 288 л.с. и 351 Нм. Исключение – «внедорожный» вариант Rock Creek, у него отдача мотора увеличена до 299 л.с. и 366 Нм. Модель имеет классический девятиступенчатый автомат, привод передний или полный (Rock Creek по умолчанию полноприводный).

В продажу обновленный Nissan Pathfinder поступит в начале следующего года, цены пока не объявлены. Дореформенный кроссовер без учета доставки и налогов сейчас стоит от 36 400 долларов, что эквивалентно примерно 2,9 млн рублей по текущему курсу.