Автомобиль Штирлица на эвакуаторе заметили в Подольске

По улицам Подольска ехал эвакуатор, который вез темно-синий автомобиль Mercedes-Benz Typ 230 W143 с черной крышей и запасным колесом на левом крыле. Именно на такой машине по Берлину ездил разведчик Штирлиц, известный по произведениям советского писателя Юлиана Семенова.

Мотор этого транспортного средства развивал 55 лошадиных сил, и машина могла разогнаться до 116 километров в час. За годы выпуска, с 1937-го по 1941-й, с конвейера сошли около 20 тысяч таких машин разных модификаций. Сейчас автомобилей пользуется спросом у коллекционеров — его стоимость может достигать 220 тысяч долларов (17,8 миллиона рублей — прим. «ВМ»), передает Regions.

4 июля в столице на продажу выставили автомобиль «Москвич 412» 1991 года выпуска за 600 тысяч рублей. Машина находится в заводском состоянии и может считаться коллекционной.

Автомобиль изначального желто-бежевого цвета никак не подкрашивали. Его пробег составляет 18 тысяч километров — это расстояние транспорт проехал до 2006 года, после чего он хранился в гараже. Владелец лота подчеркнул, что у него сохранились заводские шины с маркировкой, где указана дата выпуска — июнь 1991 года.