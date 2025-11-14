В сегменте вторичного рынка появился редкий экземпляр Toyota Camry XV40

В московском сегменте вторичного рынка появился редкий экземпляр Toyota Camry XV40: седан 2007 года выпуска с заявленным пробегом всего 10 тысяч километров оценен владельцем в 3,7 млн рублей. Как выяснила "Российская газета", объявление размещено в открытых источниках.

По данным продавца, автомобиль находится в собственности одной семьи с момента покупки у официального дилера Toyota. Машина эксплуатировалась только в летний сезон, не выезжала за пределы Москвы и Московской области и хранилась в условиях гаража.

Все технические работы, согласно описанию, выполнялись у официального дилера, включая ежегодную замену масел и рабочих жидкостей.

Реальный пробег предлагается подтвердить любыми диагностическими проверками за счет потенциального покупателя.

Седан собран в Японии и представлен в комплектации R3 Elegance - имеет кожаный салон и установленный предыдущим владельцем ксеноновый свет.

По кузову отмечены незначительные косметические дефекты - небольшие царапины на бамперах и одна на водительской двери.

Под капотом - мотор 2,4 литра на 164 л.с., агрегатированный автоматом.

Toyota Camry XV40 считается одним из наиболее востребованных поколений модели благодаря высокой надежности и качеству материалов. Экземпляры с минимальным пробегом встречаются крайне редко, что влияет на формирование цены.

При этом стоимость автомобиля заметно превышает среднерыночные значения для Camry того же года выпуска и сопоставима с ценами на модели более поздних поколений.