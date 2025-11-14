Компания BAW готовит к выпуску пикап на базе внедорожника 212 T01

Пикап, расширяющий модельный ряд суббренда 212 T01 (принадлежит BAW), получил название 212 Tanjingzhe 01.

В вольном переводе на русский это можно интерпретировать как Explorer 01, отмечает источник. Напомним, базовой моделью «китайского УАЗа» является рамный внедорожник 212 T01 (у которого в РФ после 1 декабря будет совсем «уазовская» цена), а расширить линейку планируют укороченной трехдверкой и, собственно, пикапом. По «коротышу» сведений пока почти нет, а вот по пикапу появились – их рассекретил китайский минпром.

Пожалуй, самое интересное – это размеры. Они у 212 Tanjingzhe 01 получились поистине исполинскими.

Еще по анонсу было понятно, что пикап будет крупнее базовой модели, а теперь ясно, насколько именно. Габариты – 5469 х 1955 х 1970 мм. Почти 5,5 метров длины при колесной базе 3488 мм! Для сравнения, у базового внедорожника 4705 мм длины и 2860 мм колесной базы. Под капот пикапа встанет новый 2,3-литровый турбодизель Dongfeng мощностью 190 л.с. Поговаривают также и о бензиновом моторе с отдачей около 250 л.с.