Компания Nissan вывела на китайский рынок новый гибридный седан с индексом N6. Модель предложена в трех комплектациях по довольно привлекательным ценам.

В Китае наконец-то раскрыли комплектации и предварительные цены подзаряжаемой гибридной четырехдверки Nissan N6 производства совместного предприятия Dongfeng Nissan. Дилеры начали принимать заказы. Напомним, это уже вторая легковушка СП «новой эры» для местного рынка – она присоединилась к полностью электрическому седану N7, стартовавшему весной. В рамках запуска N6 компания также поделилась своими дальнейшими планами, но о них чуть позже.

Дизайн гибрида выполнен в стиле электрокара. У Nissan N6 гладкий «нос» (радиаторная решетка встроена в нижнюю часть бампера), диодная полоска практически во всю ширину передка, узкие фары с пристыкованными к ним клыками ходовых огней и выдвижные ручки дверей.

Длина «шестерки» равна 4831 мм, ширина – 1885 мм, высота – 1491 мм, колесная база – 2815 мм. Для сравнения, размеры электроседана Nissan N7: 4930/1895/1484 мм, расстояние между осями – 2915 мм. Объем багажника Nissan N6 – 570 литров против 504 л у «семерки».

В салоне – раздельные экраны приборки и мультимедиа, двухэтажный центральный тоннель. Управление трансмиссией возложено на подрулевой рычажок. На тоннеле расположены беспроводная зарядка и неприкрытые подстаканники.

Силовая установка Nissan N6 включает бензиновый атмосферник NR15 1.5 (102 л.с.) разработки Dongfeng Nissan и расположенный на передний оси электромотор мощностью 211 л.с. (электроседан N7 – заднеприводный). Модель доступна в трех комплектациях. Две из них имеют батарею емкостью 21,1 кВт*ч, у топового седана аккумулятор на 20,3 кВт*ч. Но запас хода от батареи не зависит: заявлено, что в электрическом режиме седан проедет 180 км по китайскому циклу CLTC. С места до «сотни» N6 разгоняется за 6,8 секунды.

В списке оборудования базовой версии Pro значатся: светодиодная оптика, 17-дюймовые колеса, люк в крыше, приборка на 10,25 дюйма, центральный планшет диагональю 14,6 дюйма (мультимедиа – на базе искусственного интеллекта), климат-контроль, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе. Начиная с комплектации Max появляются подогрев и вентиляция передних кресел (водительское – также с массажером и ИИ), беспроводная зарядка мощностью 50 Вт. Седан Nissan N6 Max+ – это еще мультимедиа с экраном диагональю 15,6 дюйма и расширенный комплекс водительских ассистентов.

Без учета акций сейчас за гибрид Nissan N6 просят 109 900 – 121 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,2 млн – 1,4 млн рублей. «Живые» продажи стартуют в начале декабря, и реальные цены, скорее всего, будут ниже. Электрический седан Nissan N7 сегодня стоит 119 900 – 149 900 юаней (1,36 млн – 1,7 млн рублей).

К концу 2027 года СП Dongfeng Nissan планирует вывести на китайский рынок еще несколько совершенно новых моделей. Это будут чистые электрокары, подзаряжаемые гибриды PHEV и гибриды REEV (у них ДВС работает в режиме генератора). В гамму точно войдут кроссоверы. Местные профильные СМИ пишут, что пару электрифицированных SUV должны представить в следующем году – один из них уже ловили во время тестов. К слову, электрифицированные модели Nissan китайского производства вполне могут отправить на экспорт. Так, на прошедшем недавно в Токио автосалоне марка продемонстрировала седан N7.