Правительство направит 1,4 млрд на расширение автодорожной инфраструктуры

Правительство направит 1,4 млрд рублей на расширение автодорожной инфраструктуры

© За рулем

Правительство России решило выделить дополнительные 1,4 миллиарда рублей на развитие дорожной инфраструктуры, согласно сообщению кабмина. Эти средства предназначены для Калининградской и Кировской областей, а также для Ханты-Мансийского автономного округа, чтобы продолжить работу по развитию дорожной сети.

Финансирование пойдет на реконструкцию и строительство нескольких объектов. В частности, будет проведена реконструкция второй очереди кольцевого маршрута в Приморской рекреационной зоне Калининградской области, а также будет построен участок дороги между транспортными развязками на Зеленоградск и Балтийск.

Кроме того, запланировано обустройство сопутствующей инфраструктуры моста через реку Обь в районе Сургута и создание перехода под железной дорогой в Кирове.

Ранее «За рулем» сообщал, какие автомобили можно выгоднее всего продать в России.