В Краснодаре на продажу выставили редкий BMW X5 M60i за 16,5 млн рублей

В Краснодаре на продажу выставили редкий BMW X5 M60i 2023 года с минимальным пробегом и богатой комплектацией.

© соцсети

Местный дилер разместил объявление о продаже обновлённого кроссовера BMW X5 M60i в кузове G05. Как сообщает 110km.ru, автомобиль 2023 года оценивается в 16,5 миллиона рублей — минимум на 10% выше средней цены аналогичных моделей на платформе «Авто.ру». Обычно такие машины на вторичном рынке стоят от 12,9 до 15,1 миллиона рублей.

Привлекает внимание не только цена, но и характеристики автомобиля. Кроссовер оснащён топовым 4,4-литровым бензиновым V8 мощностью 530 л. с., полным приводом и автоматической коробкой передач. Разгон до 100 км/ч занимает всего 4,3 секунды, что делает его одним из самых динамичных в своём классе.

Пробег данного экземпляра составляет 15 348 км, что почти вдвое выше среднего показателя для машин такого года выпуска (около 8 500 км). При этом авто имело одного владельца и полностью растаможено.

Особое внимание заслуживает комплектация: пакет M Sport, пневматическая подвеска, премиальная аудиосистема Bowers & Wilkins, камера 360°, передние и задние парктроники, а также кожаный салон с карбоновыми вставками. Передние и задние сиденья с регулировкой поясничного отдела оснащены функцией памяти. Также доступны двухзонный климат-контроль, запуск двигателя кнопкой и круиз-контроль.

Дилер отдельно отмечает возможность оформления расширенной гарантии — 2 года или 75 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Это может быть важным преимуществом для тех, кто планирует активно эксплуатировать автомобиль в ближайшие годы.

Причина высокой цены, вероятно, в уникальном сочетании комплектации, состояния и гарантии. Возможно, продавец также рассчитывает на торг — практика, которая встречается как среди частных, так и среди официальных дилеров.