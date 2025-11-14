Power Wheels показала Lada Aura в стиле "Майбаха"

На Московском Автошоу на стенде компании Power Wheels продемонстрировали Lada Aura в необычном исполнении: в двухцветном кузове (как у "Майбаха"), и на огромных колесных дисках.

© Российская Газета

"Этот автомобиль - живое подтверждение того, что по-настоящему крутые колеса нельзя встретить на автомобиле из Тольятти", - шутливо пишет производитель колесных дисков о своем проекте.

О каких-то других доработках автомобиля не сообщается.

Lada Aura - стретч-седан на базе Vesta. По сравнению с донором колесная база "Ауры" увеличена на 250 мм. Под капотом - 122-сильный мотор 1.8 в паре с вариатором. Цены на модель стартуют от 2,6 млн рублей без учета скидок, которые в отдельных случаях превышают полмиллиона рублей.