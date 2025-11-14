Стала известна дата российской презентации нового Subaru Forester

Как стало известно редакции Quto, мероприятие состоится 15 ноября этого года. Уточним, что мировая премьера европейской версии кроссовера шестой генерации состоялась прошлой осенью: модель сохранила атмосферный мотор, клиноцепной вариатор и симметричную полноприводную трансмиссию. А годом ранее машину представили американским клиентам.

© Quto.ru

По своим габаритам Subaru Forester VI почти повторил своего предшественника: его длина — 4656 мм (+15), ширина — 1829 мм (+13), а высота — 1730 мм (0). Остальные подробности будут раскрыты во время презентации.

Важно уточнить, что европейский вариант оснащается двухлитровым мотором отдачей 150 сил, которому ассистирует мягкогибридная приставка. А вот американский вариант оборудован бензиновым атмосферником 2.5.

Какая модификация будет предложена россиянам, пока неясно. В любом случае, новый Forester штатно предлагает девять подушек, продвинутую систему помощи EyeSight и богатый набор оборудования.

Кроме того, в России также стартуют продажи нового корейского кроссовера — это модель KGM Actyon, которая была представлена широкой публике летом 2024 года.