Мотоциклистам в Краснодаре запретили ездить по ночам

В Краснодаре ввели запрет для мотоциклистов ездить по ночам. За нарушение предусмотрены штрафы.

«С 21 ноября в Краснодаре будут введены ночные ограничения на движение мотоциклов по улицам Красной и Шоссе Нефтяников», - сообщает ГИБДД.

Проезд по ряду центральных улиц будет запрещен в темное время суток. С 21:00 до 07:00 ограничение введено на улице Красной (от Советской до Офицерской) и на Шоссе Нефтяников (от Офицерской до Гаврилова). Решение приняла городская комиссия по безопасности дорожного движения совместно с ГИБДД в соответствии с региональным законом.

