Mercedes-AMG объявил о снятии с производства целой линейки машин с ДВС

Mercedes-AMG прекращает выпуск популярных моделей из-за нового регламента. Вряд ли эта новость обрадует ценителей премиальных автомобилей марки, знаменитых своим мощным звуком. Вскоре целое семейство машин с ДВС уйдут в историю. Этот факт подтверждает внутренний документ от управления продукцией Mercedes-Benz Germany от 20 октября.

© Quto.ru

Письмо, озаглавленное «C-класс/GLC/GLA — Объявление о датах прекращения выпуска AMG», поясняет, что причина кроется в новых законодательных нормах, принятых в ЕС. Уже 1 июля 2026 года в силу вступит третья часть регламента по внешнему шуму UN-R51.03. Эти изменения продиктованы правилами Европейской экономической комиссии ООН, которые призваны снизить вредный шум, затрагивающий около 16 миллионов человек только на территории Германии. ЕС планомерно снижает допустимые уровни шума для автомобилей, включая и системы выхлопа.

В связи с этим производитель определился с датами окончания сборки ряда моделей. Так, производство Mercedes-AMG C 43 4MATIC и Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC будет завершено в конце третьей недели февраля 2026 года. Та же участь ждет и Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC.

У поклонников более мощных и самых громких версий в линейке в запасе есть чуть больше времени для покупки. Производство флагманских Mercedes-AMG C 63 SE Performance и Mercedes-AMG GLC 63 SE Performance продлится до конца третьей недели мая 2026 года.

Единственной моделью, заказы на которую пока принимаются без ограничений, по заверениям производителя, стал Mercedes-AMG GLA 45 S 4MATIC+.

При этом в служебной записке Mercedes-Benz Germany содержится строгая рекомендация для дилеров: после официального прекращения выпуска моделей больше не принимать по ним заказы. Также менеджеров по продажам просят донести эту информацию до клиентов и соблюдать все предписания.

Несмотря на такие радикальные изменения, сам бренд Mercedes-AMG смотрит в будущее с оптимизмом. Его представитель, не комментируя напрямую эти слухи, заявил, что «в ближайшие годы компания готовит самое масштабное продуктовое наступление в своей истории и намерена устанавливать стандарты в новой, электрической эре, обещая при этом сохранить в своих будущих автомобилях традиционные ценности бренда».