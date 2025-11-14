Россияне все чаще рассматривают для покупки электромобили

90% автомобилистов в России пользуются бензиновыми машинами. При следующей покупке 55% хотели бы приобрести бензиновый автомобиль. Все чаще водители рассматривают гибридные (16%) и электрические (7%) модели, что отражает постепенный сдвиг в сторону более экологичных решений. Об этом говорится в исследовании агентства ORO. Отчет есть в распоряжении Sostav.

Дальние поездки по России преимущественно выбирают водители в возрасте 36–64 лет, семейные и финансово обеспеченные. Для этой аудитории основным на автозаправках становятся удобство и комфорт: ассортимент товаров для детей, сервисов вроде детских комнат.

Базовые потребности при заезде на АЗС включают топливо, туалет, кофе, чай, воду. Расширение бесплатных сервисов может повысить вовлеченность и средний чек. Туалеты, комнаты матери и ребенка или душевые способны увеличить время пребывания на автозаправке и способствовать росту лояльности. 57% водителей считают, что необходимого на АЗС достаточно.

Среди дополнительных запросов автовладельцев — стабильный Wi-Fi (о нехватке этой услуги упомянули 7% респондентов, в основном об этом говорили молодые россияне 18–24 лет). Еще одно направление роста — аптечный ассортимент (почти 6% опрошенных хотели бы иметь возможность приобрести лекарства на заправке).

Дмитрий Москвичев, руководитель группы в отделе клиентского опыта и покупательского поведения ORO:

Wi-Fi входит в тройку самых востребованных сервисов, которых не хватает на АЗС в автопутешествиях. В условиях ограниченного мобильного интернета АЗС с устойчивым подключением становится удобной точкой, где водитель может остановиться, спланировать маршрут и подготовиться к дальнейшей поездке, купив необходимые товары и, конечно же, топливо. Такая бесплатная услуга повысит время нахождения на территории АЗС и может привести к дополнительным покупкам: кофе в дорогу, перекус как для водителя, так и для пассажиров.

В опросе участвовали 500 автовладельцев из разных регионов России.

