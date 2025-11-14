В РСА предложили проверять техосмотр с помощью дорожных камер

Дорожные камеры могут начать ловить машины без техосмотра уже в следующем году. Российский союз автостраховщиков выступил с инициативой, которая позволит дорожным камерам фиксировать отсутствие пройденного техосмотра у автомобилей прямо во время движения. На сегодняшний день прохождение технического осмотра является обязательным для легковых такси, автобусов и грузовых машин.

Директор по защите активов Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов рассказал, что значительная часть транспорта, особенно такси, принадлежащих индивидуальным предпринимателям, эксплуатируется без соответствующих документов. Часто эти автомобили старше 10 лет. Аналогичная проблема существует и среди грузовиков, неисправность которых из-за большой массы может привести к тяжелым последствиям в случае ДТП.

За 2024 год, по данным МВД РФ, было оформлено 5,9 миллиона диагностических карт для легковых автомобилей (неисправности выявлены в 0,8% случаев), 2 миллиона — для грузовиков (0,9% с неисправностями) и 606 тысяч — для автобусов (3% неисправных). Отсутствие действующей диагностической карты влечёт штраф в размере 2 тысяч рублей.

С технической стороны, по мнению экспертов Ассоциации ОКО, автоматическая проверка вполне осуществима. Камеры уже фиксируют государственные номера, и остаётся лишь наладить проверку этих данных в Единой автоматизированной системе технического осмотра. Поскольку обе системы («Паутина», к которой подключены все камеры, и ЕАИСТО) находятся в ведении МВД, проблем с взаимодействием возникнуть не должно.

Идею активно поддерживают операторы техосмотра. Глава Союза операторов техосмотра Максим Бурдюгов заявил, что до 30% транспорта, обязанного проходить осмотр, игнорирует это правило, а сотрудники ГАИ редко проверяют диагностические карты вручную. По его мнению, автоматизация контроля поможет устранить этот пробел и повысит безопасность на дорогах.

В то же время представители таксомоторного рынка отнеслись к нововведению с долей скепсиса. Руководитель рабочей группы агрегаторов транспортных услуг Антон Данилов-Данильян выразил мнение, что сам факт наличия диагностической карты не гарантирует идеального состояния автомобиля. Он отметил, что таксопарки и агрегаторы уже внедрили собственные системы цифрового мониторинга и диагностики. Добавление ещё одного контрольного органа, по его словам, может создать лишь иллюзию системности, увеличив нагрузку на инфраструктуру и риск технических ошибок, так как камеры фиксируют лишь движение, а не реальное техническое состояние машины.