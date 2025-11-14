Испытания беспилотных грузовиков на М-11 и ЦКАД продлены до 2028 года

Министерство транспорта РФ сообщило, что на автомагистралях М-11 «Нева» и Центральной кольцевой автодороге начинается новый этап испытаний самоуправляемых грузовых автомобилей.

Это стало возможным после продления специального экспериментального режима, который теперь будет действовать в течение трёх лет — до 12 ноября 2028 года.

Правительство Российской Федерации расширило рамки программы «Беспилотные логистические коридоры». Если ранее по дороге М-11, а с апреля 2025 года и по ЦКАД, двигались лишь те грузовики, где в кабине для подстраховки находился водитель, то теперь техника сможет передвигаться полностью самостоятельно, без человека за рулём.

В ведомстве рассказали, что теперь в эксперименте участвуют машины двух типов: первый — с водителем в салоне, второй — без него. Для обеспечения безопасности были разработаны специальные требования к беспилотникам. Соответствие этим стандартам должны подтверждать аккредитованные испытательные лаборатории, которые будут выдавать специальный сертификат.

К испытаниям подключились 13 регионов страны, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Новгородская, Владимирская, Нижегородская, Свердловская, Тверская области, Пермский край, а также Башкортостан, Татарстан и Чувашия.

Глава Минтранса Андрей Никитин отметил, что количество магистралей и автономных грузовиков на трассах, а также объём перевезённых товаров будут постоянно увеличиваться. Также министр сообщил, что в ведомстве ведётся работа над отдельным законом о высокоавтоматизированном транспорте. Принятие этого документа позволит запустить грузовые перевозки без водителя уже в 2027 году.