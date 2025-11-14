Hyundai и Kia оказались в центре скандала из-за эксплуатации детей

Судебное разбирательство грозит Hyundai и Kia запретом на продажи машин в США. Некоммерческая организация «Jobs to Move America» подала иск в Верховный суд Калифорнии с требованием заблокировать продажи автомобилей компаний Hyundai и Kia на его территории.

© Quto.ru

Претензии предъявлены не к качеству машин, а к методам, которые, по мнению истцов, используют автопроизводители при организации своих цепочек поставок на юге США. В иске говорится о так называемых «недобросовестных трудовых практиках».

Организация обвиняет Hyundai и Kia в нарушении закона Калифорнии о недобросовестной конкуренции. Суть претензий в том, что бренды, позиционируя себя как социально ответственные компании, получали выгодные государственные контракты. Однако, как утверждается в иске, на деле их поставщики систематически используют принудительный, тюремный и даже детский труд. Это прямо противоречит строгим трудовым нормам штата, которые запрещают тратить бюджетные средства на товары, произведенные в «потогонных» условиях.

В иске отдельно упоминается скандал середины 2022 года, когда расследование показало, что как минимум четыре основных поставщика Hyundai в штате Алабама привлекали к работе детей-мигрантов, некоторым из которых было всего 12 лет.

«Ни одна компания не стоит выше закона, особенно такие, как Hyundai и Kia, которые получают выгоду от государственных средств», — заявили в «Jobs to Move America».

В качестве меры организация требует не только признать действия Hyundai и Kia незаконными, но и ввести постоянный судебный запрет, обязывающий компании организовать сторонний мониторинг и наладить систематические проверки соблюдения трудового законодательства.

Hyundai уже выступила с официальным опровержением, назвав все обвинения «безосновательными». Компания напомнила, что почти 40 лет работает в США, внося значительный вклад в экономику и создавая рабочие места с конкурентной зарплатой.