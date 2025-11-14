Первые беспилотные грузовики без водителя могут появиться на дорогах в 2027 году. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин.

"Сейчас мы работаем над законом о высокоавтоматизированных транспортных средствах. Его принятие даст нам возможность запустить автомобили без водителя уже в 2027 году", - сказал он.

Сегодня беспилотные грузовики курсируют по трасам М-11 и ЦКАД, однако в кабине постоянно находится человек. С 2026 года такие же машины пустят по трассе М12 "Казань".

Таким образом, отметили в Минтрансе, в эксперименте теперь задействованы 13 регионов: Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Новгородская, Владимирская, Нижегородская, Свердловская, Тверская области, Пермский край, а также Республика Башкортостан, Республика Татарстан и Чувашская Республика.

В ведомстве также сообщили о продлении экспериментального правового режима по эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств до 12 ноября 2028 года. По словам министра, это означает, что число грузовиков на дорогах, количество трасс и перевезенных грузов будет только расти.

Никитин подчеркнул значимость развития беспилотных грузоперевозок.

"Благодаря этому, мы экономим топливо, ускоряем логистику и повышаем безопасность на дорогах, поскольку искусственный интеллект может работать круглосуточно, исключая риск возникновения человеческого фактора", - сказал он.

Между тем сегодня по трассам ездят уже 90 грузовиков, пробег которых составляет 9,5 млн километра.