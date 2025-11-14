Конституционный суд допустил двойное наказание за одно нарушение ПДД

Конституционный суд (КС) России допустил привлечение виновников ДТП и к административной, и к уголовной ответственности за одно и то же нарушение правил дорожного движения (ПДД). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы КС.

© m24.ru

Ранее Ивановский районный суд суд рассмотрел жалобу россиянина на то, что мировой судья в Ивановской области привлек его к административной ответственности после ДТП, произошедшего в феврале 2024 года. Тогда автобус под его управлением врезался в легковой автомобиль, а тот потом столкнулся с другим авто.

Водитель первого автомобиля погиб, что стало причиной возбуждения уголовного дела против гражданина по статье 264 УК РФ ("Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств"), а водитель второго авто получил легкие травмы, что стало причиной наказания виновника трагедии уже на основе статьи 12.24 КоАП ("Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью").

Ивановский райсуд посчитал, что заявитель нарушил один и тот же пункт правил ПДД в одно и то же время, но с разницей в последствиях. Суд приостановил дело и обратился с запросом в КС, так как нормы вступают в противоречие с принципом о невозможности повторного осуждения за одно и то же преступление.

Конституционный суд решил, что не всякое нарушение правил дорожного движения, образующее состав преступления, предполагает обязательные последствия только в рамках административной или только в рамках уголовной ответственности.

Суд усмотрел, что и статья УК РФ и статья КоАП РФ содержат разные правонарушения, так как при общем признаке нарушения ПДД имеют указания на разные объекты посягательства – жизнь или здоровье. Кроме того, статьи охватывают разные последствия – смерть или вред здоровью, поэтому не соотносятся между собой как часть и целое.

Таким образом, указанное правонарушение не может быть признано одним и тем же деянием, так как их составы предполагают в качестве обязательного признака причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, с одной стороны, и смерти иного лица – с другой, констатировал КС России.

Ранее Владимир Путин утвердил стратегию повышения безопасности дорожного движения до 2030 года, а также на перспективу – до 2036-го. Цель стратегии – повышение уровня защищенности участников дорожного движения от ДТП и их последствий, включая повышение правовой культуры населения и формирование нетерпимости к нарушениям ПДД.