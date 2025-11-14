Tesla начала тестирование поддержки Apple CarPlay в своих электромобилях

Tesla начала внутренние испытания поддержки Apple CarPlay. По данным инсайдеров, компания изучает возможность интеграции платформы, которую многие водители считают важной частью мультимедийных систем. Ранее автопроизводитель отказывался внедрять этот сервис и развивал собственное ПО.

© Ferra.ru

CarPlay дает доступ к версиям приложений Apple, адаптированным для автомобилей. Среди них есть «Музыка», «Карты», «Сообщения», голосовой помощник Siri и сторонние приложения вроде Google Maps и Spotify. iPhone можно подключить через USB или по беспроводной связи, и Tesla планирует поддерживать второй вариант.

Ожидается, что CarPlay будет работать внутри отдельного окна интерфейса Tesla, без замены фирменной системы и без доступа к режиму FSD. Компания рассматривает использование стандартной версии CarPlay, а не расширенной Ultra.