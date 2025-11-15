МВД: заменить недействительные водительские права можно без экзаменов

Заменить национальные водительские удостоверения в России можно без сдачи экзаменов, но потребуется медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению автомобилем.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МВД России.

Отмечается, что новые права выдаются без экзаменов, порядок замены удостоверений не изменился.

Так, заявителю необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, а также медицинское заключение о наличии или об отсутствии медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами.

Кроме того, потребуется ранее выданное российское водительское удостоверение при его наличии.

Ранее в управлении Госавтоинспекции Татарстана прокомментировали новые правила, согласно которым 31 декабря 2025 года в России закончится автоматическое продление срока действия водительских удостоверений.

Автоэксперт, руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов между тем напомнил о штрафе за просроченные права.