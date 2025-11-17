Обновленный кроссовер Jetour Traveler 2026 выходит в Китае

Обновленный кроссовер Jetour Traveler 2026 поступит в продажу в Китае 17 ноября

© За рулем

17 ноября в Китае начнется продажа обновленного кроссовера Jetour Traveler 2026 модельного года.

Новый дизайн включает объединение решетки радиатора и фар в единое целое, а в решетку встроен англоязычный логотип Jetour. Передний бампер имеет выступающую форму и дополнен небольшими противотуманными фарами по бокам.

Длина автомобиля составляет 5034 мм, а колесная база – 2800 мм.

Модель будет доступна с бензиновыми турбомоторами 1.5 и 2.0. Гибридная версия Traveler C-DM будет оснащена мотором 1.5 с максимальной мощностью 156 л.с. Запас хода на электротяге варьируется от 100 до 162 км в зависимости от выбранной конфигурации.