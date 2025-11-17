Электрификация перестала быть модой

Honda анонсировала разработку нового V6 для гибридных моделей в 2027 году

Судя по всему, эпоха даунсайзинга двигателей подходит к завершению. Компания Honda официально сообщила о создании нового V-образного шестицилиндрового двигателя, который станет основой для гибридной силовой установки нового поколения.

Этот двигатель будет применяться в крупных гибридных моделях (HEV), предназначенных для рынка Северной Америки, с запуском запланированным на 2027 год.

По информации Honda, новая гибридная система будет отличаться «высокой мощностью и отличной тягой». Точные характеристики пока не раскрыты, однако текущий 3,5-литровый V6, установленный на моделях Odyssey, Pilot и Ridgeline, развивает 285 л.с. и может тянуть прицеп весом до 2,3 тонны.

Новый двигатель может иметь немного меньшую мощность, если производитель добьётся повышения топливной эффективности на 30%, однако в то же время обещается улучшение разгонной динамики на 10%.

В настоящее время неясно, будет ли новая силовая установка внедрена в совершенно новую модель или в обновлённое поколение существующих автомобилей. Учитывая, что модель Pilot недавно обновилась, вероятнее всего, гибридный двигатель на базе нового V6 можно будет увидеть в будущих версиях Odyssey или Ridgeline.

Кроме нового V6, Honda также работает над новыми рядными четырёхцилиндровыми двигателями объёмом 1,5 и 2,0 литра для предстоящих гибридов.