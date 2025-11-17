Этот Jimny пытается казаться круче, и это ему почти удалось

Для внедорожника Suzuki Jimny сделали обвес в стиле Toyota Hilux Champ

© За рулем

Японские тюнеры из Garage III представили новый обвес для Suzuki Jimny, который превращает компактный внедорожник в мини-копию утилитарного Toyota Hilux Champ.

Комплект CH:AMP полностью меняет внешность автомобиля: устанавливается новая передняя часть с прямоугольными фарами на выбор – галогенными или светодиодными. Центральным элементом стала массивная решетка радиатора с восемью прорезями, а завершает образ угловатый передний бампер с оранжевыми габаритными фонарями и стилизованными буксировочными крюками.

Важно отметить, что обвес является чисто декоративным и не требует каких-либо переделок кузова. Однако в сочетании с двухцветной окраской, черными накладками и крупными дисками он создает весьма эффектный и агрессивный образ.

Базовая версия комплекта стоит 360 800 иен (около190 тыс. рублей) для моделей с галогенными фарами, а версия со светодиодными фарами – 386 100 иен (около203 тыс. рублей).

Следует учитывать, что детали поставляются неокрашенными, поэтому покраску нужно оплачивать отдельно. Одноцветное колорирование обойдется в 55 000 иен (около 29 тысяч рублей), а за трехцветную схему придется доплатить 85 800 иен, что составляет примерно 45 тысяч рублей.