Названа дата дебюта кроссовера Kia Seltos

Корейский кроссовер Kia Seltos нового поколения будет представлен 10 декабря

Kia раскрывает дату презентации обновленного бестселлера, который впервые получит экологичную гибридную установку и интеллектуальный полный привод.

Совершенно новый Kia Seltos выйдет на сцену уже 10 декабря. Этот долгожданный дебют станет поворотным моментом в истории популярного кроссовера, который впервые в своей линейке обзаведется гибридной силовой установкой.

В отличие от прежних версий, которые предлагались только с бензиновыми и дизельными двигателями, новинка будет доступна в бензиновой и, что главное, гибридной версии.

Наряду с гибридизацией, ключевым новшеством станет собственная разработка инженеров Kia – система полного привода e-AWD. Эта технология обещает не только уверенное сцепление с дорогой в любых условиях, но и интеллектуальное распределение мощности между колесами.

Хотя точные детали о силовом агрегате пока держатся в секрете, ходят упорные слухи, что Seltos может перенять мощную 1.6-литровую турбо-гибридную систему от старшего брата, Kia Sportage. Если предположения подтвердятся, это выведет динамику и эффективность компактного внедорожника на совершенно новый уровень. Таким образом, официальная премьера 10 декабря обещает стать одним из самых ярких автомобильных событий года.

Если Seltos действительно получит гибридную систему Sportage 1.6 Turbo, он еще больше укрепит свои позиции в сегменте компактных кроссоверов, обеспечивая более высокую производительность и эффективность, чем когда-либо прежде.