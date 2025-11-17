Что грозит зимней резине при нарушении этих правил

Стоимость зимних шипованных шин продолжает расти, и для многих автомобилистов вопрос продления срока их службы становится все актуальнее. Чтобы отложить покупку нового комплекта и сохранить сцепные свойства резины на несколько сезонов, достаточно соблюдать ряд несложных правил. О них журналу "За рулем" рассказал шинный эксперт сети "Колеса Даром" Андрей Молодовский.

По его словам, главным условием долговечности зимней резины остается правильная обкатка. В течение первых 500 км водитель должен избегать резких ускорений, торможений и ударных нагрузок, а скорость держать в пределах 60-70 км/ч. Это позволяет шипам закрепиться в протекторе и исключить их массовую потерю уже в первый зимний сезон.

Следующий важный фактор - своевременная смена шин, балансировка и контроль геометрии подвески. Ошибки в сход-развале и дисбаланс колес ведут к преждевременному износу протектора.

Давление в шинах также должно соответствовать нормам, указанным производителем автомобиля: отклонение на 20% ускоряет износ резины почти на треть.

Если часть шипов все же утрачена, Молодовский советует не тянуть с дошиповкой. Восстановление ремонтными элементами возвращает до 99% исходных сцепных свойств и помогает продлить срок службы комплекта.

Отдельное внимание требуется хранению шин вне сезона. Резину необходимо очищать, держать в сухом и прохладном помещении, а также правильно располагать - вертикально без дисков и в стопке либо на подвесе, если шины установлены на колесах.

Эксперт также рекомендует менять расположение шин по осям от сезона к сезону, чтобы нагрузка на протектор распределялась равномерно.

Соблюдение этих мер позволяет значительно увеличить ресурс шипованных шин и избежать преждевременных затрат на их замену.