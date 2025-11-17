В Китае стартовали продажи обновленного кроссовера Chery Tiggo 8

Компания Chery запустила продажи обновленного кроссовера Tiggo 8 на китайском рынке в четырех комплектациях и двух вариантах оформления – Tiger Edition и Leopard Edition.

Эти версии отличаются внешним дизайном передней части, внутренним оформлением оптики и стильным интерьером.

В салоне установлена новая мультимедийная система: в Tiger Edition она имеет 15,6 дюймов, а в Leopard Edition – 13,2 дюйма. Даже в базовой комплектации предусмотрены кожаные сиденья, многозонный климат-контроль, камера кругового обзора с парктрониками и цифровая приборная панель.

Мотор в обеих версиях один – 200-сильный турбированный двигатель объемом 1,6 литра, который работает в паре с семиступенчатым роботом с двумя мокрыми сцеплениями, и оснащен только передним приводом.

Хотя в Россию Tiggo 8, вероятно, не поступит, цены на него в Китае вызывают интерес. Базовая версия обновленного кроссовера стоит 99 900 юаней, а топовая версия – 129 900 юаней, что по текущему курсу соответствует примерно 1,13-1,47 млн рублей. С учетом стартовых скидок минимальная цена составляет около 1,05 млн рублей. Для сравнения, седан Lada Granta в средней комплектации Life стоит 1,17 млн рублей, а кросс-универсал Granta Cross в самой полной версии – до 1,35 млн рублей.

