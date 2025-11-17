В Новосибирске выставлен на продажу раритетный внедорожник «Нива» 1977 год

Согласно информации от владельца, несмотря на почтенный возраст, автомобиль находится в превосходном состоянии. Указанная стоимость обусловлена уникальностью и сохранностью экземпляра.

Предлагаемый к приобретению автомобиль 1977 года выпуска имеет оригинальную заводскую сборку и небольшой пробег, составляющий всего 10 000 километров. «Нива» оборудована двигателем объемом 1,6 литра мощностью 73 лошадиных силы, системой полного привода 4x4 и механической трансмиссией. В паспорте транспортного средства указано, что у автомобиля было три владельца. Продавец подчеркивает, что это один из первых пятисот экземпляров, сошедших с конвейера, и он подвергся тщательной реставрации.

Разработка «Нивы» началась в 1970-е годы в Советском Союзе, когда возникла потребность в недорогом и надежном автомобиле повышенной проходимости. Под руководством главного конструктора Петра Пруссова была создана модель с несущим кузовом и системой постоянного полного привода. Как утверждается, данные конструктивные решения обеспечили «Ниве» исключительную проходимость и сделали её новаторской для своего времени.