Появились подробности о базовой комплектации Toyota Hilux девятого поколения

В интернете появились фотографии нового пикапа Toyota Hilux в базовой комплектации, отличающейся от той, что демонстрировалась на официальной премьере. Эта версия отличается минимальным набором опций и простотой, что делает её более ремонтопригодной.

Базовый Hilux девятого поколения оснащен стальными колесами, галогеновой оптикой и неокрашенными кузовными элементами, такими как дверные ручки и корпуса зеркал.

Интерьер выполнен функционально: вместо кожаных сидений использованы тканевые, применен жесткий пластик вместо декоративных деталей, есть обычный кондиционер вместо климат-контроля и механический стояночный тормоз.

Несмотря на тенденции к автоматизации переключения передач, пикап по-прежнему имеет шестиступенчатую механическую коробку передач, а задний привод присутствует только в базовой версии.

Двигатели включают надежные бензиновые и дизельные «четверки», к которым добавлен электрический вариант, а водородная модификация ожидается к 2028 году. В то время как в Европе Hilux предлагается только с двухрядным салоном, на других рынках доступен и однорядный вариант, а также «полуторная» версия с короткими задними дверьми, открывающимися против хода.

Toyota пока представила только рамный пикап, но на его основе в будущем может появиться новый Fortuner – внедорожник с несущим кузовом.