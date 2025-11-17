На рынке РФ идет передел: китайские марки почти догнали АвтоВАЗ

На российском авторынке в октябре сформировался заметный перекос в пользу четырех крупнейших объединений. По итогам месяца они заняли свыше 70% всех продаж, следует из отраслевой статистики, проанализированной Сергеем Целиковым из "Автостата".

Лидером остается АвтоВАЗ, на долю которого пришлось 21,1% рынка - 34 983 автомобиля, включая 33,2 тыс. машин под маркой Lada и 1,7 тыс. Xcite.

Вплотную к нему подбирается Great Wall Motor с долей 17,5% (29 021 автомобиль). Основной вклад обеспечил бренд Haval (26,1 тыс. машин), а также Tank, GWM Poer, Wey и электрическая Ora.

Практически одинаковый результат показали два крупных китайских пула. Группа Chery, представленная одноименным брендом и Omoda, Jetour, Exeed, Jaecoo и Kaiyi вкупе с российским брендом Tenet (выпускает кроссоверы на базе популярных Chery. - Прим. "РГ") реализовала 27 089 автомобилей (16,3% рынка).

Ровно столько же - 27 081 автомобиль - продемонстрировал блок Geely Group + Belgee, также занявший 16,3%. Основной объем пришелся на Geely (14,2 тыс.) и белорусскую Belgee (10,8 тыс.), а также марки Livan, Knewstar, Lynk & Co, Zeekr, Volvo и Lotus.

Рынок фактически распределен между четырьмя мощными группами, где китайские концерны окончательно закрепились в роли системообразующих игроков.