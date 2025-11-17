BMW продолжает отмечать полувековой путь «тройки», выпуская особые серии

Бренд BMW продолжает отмечать полувековой путь легендарной «тройки», выпуская особые серии, и в 2026 году пришло время для ограниченной версии, предназначенной для рынка США. Интересно, что Америка остаётся одним из немногих регионов, где M340i по-прежнему доступна с задним приводом, однако юбилейный “50 Jahre Edition” представят исключительно в исполнении xDrive.

© BMW

Юбилейная модификация предложена в пяти оттенках, каждый из которых отсылает к определённой эпохе 3 Series. Ruby Red напоминает о раннем E21, Boston Green обращается к E30, Avus Blue прославляет E36, Carbon Black перекликается с E46, а Sparkling Graphite возвращает к временам E90. Примечательно отсутствие варианта, символизирующего F30.

M Performance — по умолчанию

Независимо от цвета кузова, спецверсия получает Shadowline, карбоновый спойлер из каталога M Performance, а также новые 19” колёса 792M с двухцветной схемой и всесезонными шинами. Облик завершает M-выхлоп с затемнёнными насадками и фирменная юбилейная эмблема на корме.

Главное отличие интерьера —отделка кожей Merino, ранее недоступная для американских версий 3 Series. Палитра зависит от окраса кузова: Ivory сочетается с Ruby Red, Black — с Carbon Black, а оттенок Tartufo используют для сочетания с Boston Green, Avus Blue и Sparkling Graphite.

Кроме того, комплектация включает Premium Package, где уже установлены аудиосистема Harman Kardon и проекционный дисплей. Пакет Parking Assistance также входит в стандарт, включая Parking Assistant Plus, круговой обзор Surround View 3D и Active Park Distance Control.

Уникальные детали и позиционирование

Чтобы подчеркнуть особый статус, на крышке держателя для напитков размещён металлический шильдик “3 Series 50 Jahre Edition”, аналогичная надпись встречается и на порогах передних дверей.

Фактически, перед нами полностью укомплектованный M340i xDrive с ретро-палитрой, премиальными материалами и эксклюзивной символикой. Цена соответствующая — $76735 с учётом доставки, что всего на $2840 дешевле базового M3.

Вариант предлагается в фиксированной комплектации — единственный параметр выбора ограничен цветом кузова. Производство уже стартовало, а первые поставки намечены на первый квартал 2026 года.

Есть вероятность, что версия 50 Jahre Edition станет последним аккордом текущего поколения G20, выпуск которого, по данным инсайдеров, завершится в октябре 2026 года. Следом в производство может вступить G50, а место M340i, согласно слухам, займёт более производительная модификация M350, которую якобы оснастят значительно мощнее нынешних 386 л.с.