Первый взгляд: BMW M2 Track Package замечен в Китае

На нынешнем фестивале M в Чэнду BMW без особой помпы вывела на сцену загадочный прототип M2, скрытый под плотным камуфляжем. Несмотря на «маскарад», внимательный взгляд сразу уловил ключевые изменения: более агрессивную посадку, развитые аэродинамические элементы и общий образ, где спортивный характер стал куда ярче и выразительнее.

Речь идёт не о новой версии модели, не о «CSL» и не о внезапной спецсерии. BMW разрабатывает комплексный Track Package — полноценный трековый набор заводских доработок, который владельцы смогут установить у официальных дилеров начиная с 2026 года. По словам ван Меела, пакет будет предлагаться целиком, без возможности выбора отдельных компонентов: все элементы рассчитаны на совместную работу и проходят инженерную верификацию как единая система. При этом автомобиль остаётся полностью сертифицированным для дорог общего пользования.

Максимальный прижимной эффект

Даже под камуфляжем можно заметить регулируемый передний сплиттер, который опускается заметно ниже стандартного. По бокам — съёмные канарды, типичные скорее для клиентских гоночных болидов, чем для дорожных купе. Сзади установлен более глубокий и острый диффузор, а завершает пакет крупное антикрыло с интегрированным дополнительным стоп-сигналом. Такой набор моментально меняет восприятие M2 — из «динамичного компактного купе» он превращается в «трековый снаряд с регистрационными знаками».

Совершенно новая подвеска

Но куда интереснее — инновационная подвеска. В каталоге M Performance уже присутствуют койловеры с регулировкой клиренса, однако тестовый образец оснащён принципиально новой системой. Ван Меел назвал её «инновационной и полностью новой», не раскрывая технических подробностей. Судя по его намёкам и наполнению проекта, инженеры M движутся в сторону решений, близких к GT-серии для клиентских гонок.

Слухи о сиденьях в стиле CSL

В салоне прототип сохранил стандартные кресла M2, однако, в состав Track Package могут войти карбоновые ковши в стиле CSL — либо как дополнительная опция, либо как часть комплекта. Также ожидаются эксклюзивные шины: Michelin Pilot Sport Cup 2 и/или Cup 2 R. У выставленного автомобиля стояла дорожная резина Michelin PS4S.

Финальные настройки ещё впереди

BMW продолжает испытания и доводку аэродинамики, а также настроек новой подвески. Не подтверждена и совместимость пакета с будущими версиями M2 xDrive и M2 CS. Теоретически большинство компонентов может адаптироваться, но окончательные решения будут сформированы по мере развития моделей. С учётом ограниченного выпуска G87 CS и продолжающихся работ по xDrive, детали прояснятся ближе к 2026 году.

Однако цель понятна уже сейчас: Track Package создаёт официальную, заводскую возможность для владельцев M2 сделать шаг ближе к миру больших трек-гонок, не переходя в категорию чисто гоночных машин. Это точечное, технически выстроенное усиление сильных сторон модели с реальным влиянием на поведение автомобиля. Полный набор характеристик и спецификаций обещают раскрыть весной 2026 года.