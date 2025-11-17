Названы автомобили, которые исчезнут из России в 2026 году

Главным событием он назвал уход Mercedes-Benz. По словам Франка, остановка завода в Есипово фактически исключает возможность возобновления производства немецких машин в России. Решение связано не только с геополитическими факторами, но и с долгосрочной стратегией концерна, который перераспределяет мощности и ориентируется на другие рынки.

Схожая ситуация складывается с японскими брендами. Mazda, по оценке эксперта, не планирует возвращаться в страну в обозримом будущем. Причины — перестройка логистики, экономическая нестабильность и смена глобальных приоритетов.

Под большим вопросом остаётся и будущее Toyota в России: отсутствие официальных заявлений от компании и длительная пауза в поставках, по мнению Франка, свидетельствуют о нежелании производителя возобновлять работу на российском рынке.

Ранее эксперт опубликовал список из семи марок, которым не грозит уплата утилизационного сбора, однако в новый перечень вошли бренды, чьё исчезновение из страны он считает необратимым.