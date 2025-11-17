Tesla по цене Lada: в РФ продают Model S 2015 года практически без пробега

Как выяснила "Российская гаета", в Кирове на продажу выставили Tesla Model S P90 в мощнейшей версии Plaid. Автомобиль практически без пробега владелец оценил в стоимость Lada Vesta.

© Российская Газета

Красный лифтбек был выпущен практически ровно десять лет назад - в октябре 2015 года. Родной пробег - 8,4 тысячи километров.

Автомобиль представлен в версии Plaid Ludicrous - это 762 л.с. мощности, но в ЭПТС, отметил продавец, прописано 231 л.с.

Все функции работают и обновляются несмотря на то, что Tesla официально не представлена в России.

Единственный нюанс, который может смутить - правый руль: машина в спецификации для Японии, но при этом зарядка - под евровилку.

Цена мощнейшей красной "Теслы" - 2,1 млн рублей, что сопоставимо с акционной стоимостью Lada Vesta Sportline со 118-сильным мотором 1,6 литра и МКП.