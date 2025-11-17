В России захотели сделать шины для автомобилей дороже

Крупнейшие производители шин для автомобилей в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) обвинили поставщиков из Таиланда, Вьетнама и Китая в демпинге и обратились с соответствующими заявлениями в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК), что привело к началу расследования департаментом по защите внутреннего рынка. Об этом пишут «Известия».

На первые две страны пожаловались «Белшина» (Белоруссия), «Омскшина», «Кордиант» и «Нижнекамский завод грузовых шин», а на китайских конкурентов — «Алтайский шинный комбинат» и казахстанский производитель Tengri Tyres. По их мнению, импортная продукция должна стать дороже для потребителей.

Недовольство вызывает слишком низкая стоимость и растущая популярность завозимых из стран Азии шин для грузовых автомобилей с посадочным диаметром от 17,5 дюйма до 24,5 дюйма и индексом нагрузки выше 115. В основном их применяют для установки на автобусы, троллейбусы, самосвалы, прицепы и полуприцепы.

В период с апреля 2024 года по март 2025-го покрышки из Таиланда в этой категории продавались в среднем на 24,17 процента дешевле рынка, из Китая — на 29,64 процента, а из Вьетнама — на 19,59 процента. В результате у конкурентов из ЕАЭС объем производства снизился на 14 процентов, доля товарных запасов увеличилась на 19 процентов, а прибыль от реализации продукции на местных рынках рухнула на 78 процентов в 2025 году.

При этом во Вьетнаме запланирован запуск новых заводов, способных производить 1,4 миллиона шин в год, что увеличит их поставки рынки стран ЕАЭС. В совокупности эти факторы могут привести к введению или повышению антидемпинговых пошлин.

В отношении китайской продукции до конца июня уже предусмотрена пошлина в размере от 14,79 процента до 35,35 процента, а производителей из Вьетнама и Таиланда ограничения пока не коснутся. На сбор информации отвечающий за этот вопрос департамент отвел 60 дней.

По оценке ПЭК: TECH, доля китайских шин на российском рынке составляет 25-35 процентов, а вьетнамских —5-8 процентов, то есть в совокупности на них приходится более трети всех продаж. Директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России Эдуард Миронов объяснил, что для перевозчиков из малого и среднего бизнеса импорт стал основным выбором из-за низких цен и падения рентабельности перевозок, требующего оптимизации расходов.

По некоторых категориям китайские компании занимают уже более 70 процентов, утверждает коммерческий директор транспортной компании «Скиф-Карго» Михаил Коптев.

Как считает Миронов, в случае введения антидемпинговых пошлин подорожают как импортные, так и российские шины, потому что производителям надо будет отбивать потери. По мнению Коптева, операционные расходы компаний в случае роста цен на шины на 24 процента вырастут примерно на 2,5 процента или больше, из-за чего тариф на перевозки в худшем сценарии поднимется на 3-7 процентов.

Ранее сообщалось, что в процессе ликвидации или банкротства в России находятся около 6,7 тысячи юридических лиц, задействованных в сфере грузоперевозок. В связи с такой динамикой с конца октября в стране сформировался дефицит перевозчиков.