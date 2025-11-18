В Дагестане обновили участок дороги, связывающей регион со Ставропольем

В Ногайском районе Дагестана открыли обновленный участок автодороги, которая связывает республику со Ставропольским краем. Ремонтные работы проводились на отрезке с 108 по 116,4 км.

© «Это Кавказ»

«В рамках реализации нацпроекта „Инфраструктура для жизни“ в Ногайском районе успешно завершен ремонт автомобильной дороги Кизляр — Терекли-Мектеб — граница Ставропольского края на участке с 108 по 116,4 км», — сообщает пресс-служба Минтранса РД.

В ведомстве отметили, что дорога соединяет населенные пункты муниципалитета с райцентром Терекли-Мектеб и федеральной трассой Р-215 Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала, а также обеспечивает транспортную связь Дагестана со Ставропольским краем.

Отмечается, что реконструкция участка включала в себя укрепление асфальтобетонного покрытия, ремонт системы водоотведения, восстановление и усиление обочин, установку новых перильных ограждений, дорожных знаков и транспортных остановок.