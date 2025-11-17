Названы самые дешевые полноприводные внедорожники в России

Портал «Автоновости дня» составил список самых дешевых новых полноприводных внедорожников в России.

© Газета.Ru

Так, самым дешевым новым внедорожником с полным приводом в России на сегодняшний день является Lada Niva Legend. Цены на машину начинаются от 1 млн рублей. Второе место занимает Lada Niva Travel со стартовой ценой 1,3 млн рублей. На третьем месте находится УАЗ «Хантер». Внедорожник можно купить за 1,6 млн рублей.

В топ-5 самых дешевых полноприводных внедорожников на российском рынке также вошли УАЗ «Патриот» (от 1,8 млн рублей) и Haval Jolion (от 2,3 млн рублей).

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее стало известно, сколько у российских дилеров новых непроданных автомобилей.