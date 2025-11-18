Поставки автомобилей из Южной Кореи в Россию выросли в 2,6 раза

По итогам октября 2025 года стоимостной объем импорта автомобилей из Республики Корея в Россию вырос в 2,6 раза по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные южнокорейской таможенной службы.

«В октябре 2025 года из Южной Кореи в Россию было поставлено автомобилей на $142,3 млн, в октябре 2024 года показатель составил $54 млн», — сообщает агентство.

Всего за 10 месяцев 2025 года в Россию из Республики Корея поставили автомобили общей стоимостью $910 млн. В аналогичный период 2024 года показатель составил $529 млн.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

