Правительство РФ продлевает эксперимент с беспилотными грузовиками

В эксперименте на протяжении двух лет участвует чуть меньше сотни беспилотных грузовиков. Теперь в кабине человек может и вовсе не находиться. Но все участники программы не должны иметь судимостей.

Правительство России одобрило продление экспериментального правового режима для беспилотного автотранспорта, позволив грузовикам ездить по дорогам общего пользования вообще без людей в салоне. С 2023 года в эксперименте принимают участие 90 грузовиков крупных компаний, которые возят свои грузы по М-11 и ЦКАД. Теперь беспилотные грузоперевозки расширены на Башкирию, Свердловскую область и Пермский край.

Как сообщает издание «Коммерсантъ», первые грузовики совсем без водителей выйдут на дороги уже в 2026 году. Но при условии, что в случае сбоя в работе ПО, такие автомобили будут экстренно тормозить. Одновременно с этим, водители, которые продолжат участвовать в эксперименте, не должны иметь судимостей.

Ранее сообщалось, что уровень доверия россиян к ИИ заметно повысился.

