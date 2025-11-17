Из-за повышения утильсбора на границе с РФ сформировалась огромная очередь из иномарок

После повышения правительством России размера утильсбора на границе продолжают формироваться очереди из импортных автомобилей, которые простоят там до конца ноября. Участники рынка таким образом пытаются реагировать на рост цен на автомобили.

© runews24.ru

Как сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на дилеров, наиболее сложная ситуация на границе с Казахстаном. Именно через него в Россию транзитом поступают машины из Китая. На данный момент на границе может находится до 4000 автовозов.

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» заявила: «Наплыв есть, но некритичный.

<...> Основной поток прошел, когда предполагаемый срок ввода новых правил расчета утильсбора ожидался с 1 ноября», — заявили там.

Ранее сообщалось, что в правительство РФ разрешило использовать беспилотные грузовики в Башкирии и Свердловской области.

Власти Камчатки составили список домов, которые нужно расселять из-за недавних землетрясений.