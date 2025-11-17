Кризис в европейском автопроме в последние годы продолжает углубляться, сопровождаясь падением продаж, закрытием заводов и массовыми увольнениями. Эти трудности стали суровой реальностью для множества производителей.

Однако, по мнению портала "Автовзгляд", ситуация не столь однозначна. Некоторые компании демонстрируют удивительную устойчивость. Например, Ford, который в 2020 году покинул Россию из-за низкой конкурентоспособности и в 2022 году потерпел неудачу в ЕС, продолжает активно набирать персонал в Польше в рекордных масштабах.

Вакансии открыты на всех участках конвейера, включая шлифовку и штамповку, причем компания готова обучать новых сотрудников, даже если у них нет опыта работы. Специалисты портала предполагают, что это может быть частью стратегии США по ослаблению позиций конкурентов, находящихся и без того в шатком положении.

Интересно отметить и тот факт, что в то время, как французские и английские бренды на фоне проблем борются за выживание, Ford, наоборот, укрепляет свои позиции. Это может свидетельствовать о том, что в новой экономической реальности места для былых европейских лидеров рынка может и не оказаться. Все это еще усугубляется и тем фактором, что на недавних выборах лучшей машины в Германии не оказалось ни одной марки из ФРГ.

Судя по всему, грядущее экономическое противостояние между Старым и Новым Светом обещает быть весьма интересным. Особенно в контексте проблемы с полупроводниками и чипами, которая стала одним из ключевых факторов кризиса в отрасли.

