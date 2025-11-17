Российский авторынок завершил неделю с умеренным ростом

По итогам прошедшей недели ситуация на авторынке остается стабильной: продажи растут, но без резких колебаний. По данным регистраций, объем легковых автомобилей достиг 28 775 единиц - на 2% больше, чем неделей ранее, и на 12% выше результата аналогичного периода 2024 года, сообщает Сергей Целиков, глава "Автостата".

Сегмент легких коммерческих автомобилей продемонстрировал более заметный рост. Регистрации LCV массой до 3,5 тонны увеличились на треть, с 1233 до 1643 единиц. Эксперт отмечает, что столь резкое недельное движение требует дополнительного анализа, учитывая, что относительно прошлого года показатели сегмента все еще ниже на 32%.

Продажи грузовых автомобилей растут умеренно: за неделю зарегистрировано 1077 машин (+7%). Среднетоннажные модели (MCV) прибавили 18% и достигли 200 единиц, тяжелые (HCV) - 876 единиц, что на 4,5% выше предыдущего периода. Однако годовая динамика в обоих сегментах остается отрицательной: объемы вдвое ниже показателей аналогичной недели 2024 года.

Дилеры фиксируют умеренное замедление клиентской активности: по их оценкам, ноябрь в легковом сегменте может завершиться слабее октября. При этом индекс РОАД в октябре показывал рост на уровне 4%, что указывает на сохраняющееся, но нестабильное восстановление спроса.