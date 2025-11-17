Чиновники из Ярославля не поддержали парковочные льготы для водителей

Правительство Ярославской области направило отрицательное заключение на законопроект, который разрешает водителям бесплатно парковаться на платных стоянках по выходным и праздникам, а также в будни с 20:00 до 08:00. По мнению местных чиновников, из-за льгот просядет местный бюджет.

Согласно отзыву региональных чиновников, сама по себе инициатива по введению льгот «противоречит концепции внедрения платного парковочного пространства».

«В выходные и праздники приезжают туристы, и их надо “обилечивать”, а про ночное время в заключении нет ни слова. Но они (правительство Ярославской области — прим. ред.) и сами признают, что ночью в центрах городов нет проблем с парковкой», — пояснил член комитета Ярославской областной думы по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог Валерий Байло.

Зоны платной парковки появятся в декабре в Ярославле, Рыбинске, Угличе, Ростове и Переславле-Залесском, а часовой тариф равен 150 рублей. Для жителей региона планируется ввести скидку в размере 50% на все почасовые тарифы в течение первых четырёх часов, также будет предусмотрена возможность бесплатно оставить машину в течение двух часов в сутки рядом с медицинскими учреждениями. Кроме того, автомобилисты, живущие в зонах платной стоянки, смогут без оплаты оставлять свой транспорт на ночь, с 19:00 до 08:00.

Появится в области и резидентное разрешение стоимостью 400 рублей в месяц и 3 000 рублей в год. К слову, ранее чиновники называли другие суммы: 300 рублей на месячный абонемент на стоянку и 1 700 рублей на годовой.